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Ничего своего не осталось: перекроенную Романец из «Дома-2» не отличить от куклы Барби

3 июня 2023 20:45
Ничего своего не осталось: перекроенную Романец из «Дома-2» не отличить от куклы Барби

Знаменитости пришлось исправлять ошибки хирурга.

Виктория Романец из тех звезд «Дома-2», которые не скрывают, что делали пластику. Впервые она легла на стол хирурга еще до того, как стать участницей скандальной телестройки.

Знойной брюнетке не нравился ее нос, поэтому она решилась на ринопластику. Результат первой операции оставлял желать лучшего. У Романец начались осложнения в виде костной мозоли, поэтому ей пришлось вновь обращаться за помощью к специалистам.

Не успела Романец привести себя в порядок, как пострадала от рук своего возлюбленного. Андрей Черкасов ударил Викторию в нос, и ей в очередной раз пришлось делать ринопластику. Затем Виктория увеличила свою грудь, но на этом не остановилась.

Ничего своего не осталось: перекроенную Романец из «Дома-2» не отличить от куклы Барби

Полностью перекроив себя, она стала походить на куклу Барби. Хейтеры не устают травить Романец за то, что у нее не осталось ничего своего, но знаменитости нет дела до мнения злопыхателей.

Фото: кадр из телепередачи «Дом-2», социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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