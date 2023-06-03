Ничего своего не осталось: перекроенную Романец из «Дома-2» не отличить от куклы Барби

Виктория Романец из тех звезд «Дома-2», которые не скрывают, что делали пластику. Впервые она легла на стол хирурга еще до того, как стать участницей скандальной телестройки.

Знойной брюнетке не нравился ее нос, поэтому она решилась на ринопластику. Результат первой операции оставлял желать лучшего. У Романец начались осложнения в виде костной мозоли, поэтому ей пришлось вновь обращаться за помощью к специалистам.

Не успела Романец привести себя в порядок, как пострадала от рук своего возлюбленного. Андрей Черкасов ударил Викторию в нос, и ей в очередной раз пришлось делать ринопластику. Затем Виктория увеличила свою грудь, но на этом не остановилась.

Полностью перекроив себя, она стала походить на куклу Барби. Хейтеры не устают травить Романец за то, что у нее не осталось ничего своего, но знаменитости нет дела до мнения злопыхателей.