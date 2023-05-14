Ничего своего: 20-летняя дочь Газманова постепенно превращается в живую Барби

Олег Газманов рискует скоро не узнать собственную дочь Марианну. К своим 20 годам звездная наследница уже не раз обращалась к косметологам и пластическим хирургам. По крайней мере, так думают поклонники музыканта.

Марианну многие считают эффектной красоткой. Натуральные рыжие волосы, точеная фигура и правильные черты лица — гремучая смесь, заставляющая сердца мужчин биться чаще. В то же время интернет-пользователи, которые следят за жизнью дочери певца в социальных сетях, с сожалением отмечают, что она медленно, но верно превращается в живую куклу Барби.

Теперь в Сети Марианну нещадно критикуют за то, что ее красота ненатуральна.