Ничего своего: 20-летняя дочь Газманова постепенно превращается в живую Барби
Звездную наследницу уличили в любви к пластике.
Олег Газманов рискует скоро не узнать собственную дочь Марианну. К своим 20 годам звездная наследница уже не раз обращалась к косметологам и пластическим хирургам. По крайней мере, так думают поклонники музыканта.
Марианну многие считают эффектной красоткой. Натуральные рыжие волосы, точеная фигура и правильные черты лица — гремучая смесь, заставляющая сердца мужчин биться чаще. В то же время интернет-пользователи, которые следят за жизнью дочери певца в социальных сетях, с сожалением отмечают, что она медленно, но верно превращается в живую куклу Барби.
Теперь в Сети Марианну нещадно критикуют за то, что ее красота ненатуральна.
«В таком возрасте уже вся сделанная. Ничего своего не осталось. Короче, подделка», «У девочки сделаны скулы, нос, глаза. Если в детстве глаза круглые, то как они могут стать миндалевидными», «Легко быть красивым за деньги», — возмущаются хейтеры.