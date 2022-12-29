Ничего себе «Утиные истории»: обомлеете, впервые увидев маму племянников Скруджа МакДака

Легендарный диснеевский мульфильм «Утиные истории» когда-то покорил детей со всего мира. Сюжет о скупом дядюшке МакДаке и его непоседливых племенниках запала в душу миллионам. Однако многих терзал вопрос, кто же мама этой малышни, которая оставила детей на попечение ворчливого родственника.

Ее имя Делла Дак, и она является племянницей Скруджа МакДака, а ее отпрыски — его внучатые племянники. Ее брат-близнец — небезызвестный Дональд Дак.

Впервые героиня появилась в комиксах, датированных 1937 годом. Однако на экране Делла дебютировала лишь в 2017 году, когда состоялась «перезагрузка» «Утиных историй». Именно тогда массовый зритель, не знакомый с комиксом, впервые увидел маму Хьюи, Луи и Дьюи.

Ранее Делла упоминалась в фильме «Жизнь и времена Скруджа МакДака». Здесь она появилась еще ребенком и была одета с братом в одинаковые матроски. В истории о 80-летии ее Дональда говорилось, что Делла куда-то исчезла или даже улетела в космос. Именно перед экспедицией заботливая мама и передала детишек в руки к дядюшке Скруджу.