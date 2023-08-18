«Ничего себе»: народ никак не ожидал, что 86-летняя Эдита Пьеха без грима так хороша

Эдита Пьеха официально завершила карьеру в 2021 году. С того времени артистка ведет уединенный образ жизни и мало общается с поклонниками. Но в редких случаях кадры с ней оказываются в социальных сетях.

На YouTube-канале Fb.ru Channel не так давно показали, как живет звезда вне сцены. В коротком видео она появляется перед зрителями в бесформенном розовом домашнем платье и с маской на лице. Волосы знаменитости уже не могут похвастаться такой же густотой, как раньше.

Однако поклонники оказались восхищены внешностью артистки. Обсуждая видео, они осыпали Пьеху комплиментами. По их мнению, для своего возрасту она прекрасно выглядит и далеко не всем ее ровесницам удается сохранить свою красоту.