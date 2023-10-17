Ничего себе мачо: повзрослевший сын Укупника произвел фурор в Сети

Первый брак Аркадия Укупника был совсем недолгим. Даже рождение сына не укрепило отношения: когда Григорию было три года, его родители решили развестись. Мать мальчика Лилия Лельчук после расторжения брака с исполнителем перебралась в Германию и увезла малыша с собой.

Григорий рос вдали от отца, но отношения с Укупником у него сложились хорошие. Артист регулярно навещал сына и общался с ним на расстоянии. В Европе наследник певца получил отличное образование и не менее престижную работу — стал управляющим в крупной сети отелей.

Свою семью Григорий так и не создал. В 2013 году он даже приезжал на родину, чтобы поучаствовать в шоу «Давай поженимся!». Российские зрительницы были в приятном шоке, ведь сын Укупника вырос настоящим красавцем. Кажется, что с такой внешностью он мог бы затмить отца на сцене или стать успешным актером.