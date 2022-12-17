Ничего себе красавица: повзрослевшая Женька из «Сватов» произвела фурор в Сети
Росла на глазах у всей страны.
София Стеценко стала популярной уже в 6 лет. Она исполнила роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты» и получила много комплиментов как от коллег, так и от зрителей.
Молодая актриса пришла на замену другой юной артистки. Соня в столь раннем возрасте достойно держалась на съемочной площадке и не жаловалась на жесткий график работы. Иногда девочке приходилось играть с семи утра до самой полуночи, и она справлялась с этой задачей.
Снявшись в нескольких сезонах и полнометражном фильме, она, безусловно, проложила себе путь для успешной актерской карьеры. Сегодня девушка не участвует в съемках новых кинокартин, а занимается в театре ГИТИС.
Повзрослевшая актриса вызывает десятки комплиментов у своих поклонников:
«Ты очень красивая!!!», «Ты на 1 месте мира по красоте», «Ну красавица! Зря забросили кино...».