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Ничего себе: 18-летняя Саша Трусова шокировала россиян (видео)

9 апреля 2023 15:45
Ничего себе: 18-летняя Саша Трусова шокировала россиян (видео)

В Сети обсуждают неожиданную выходку знаменитости.

Александра Трусова из тех фигуристок, кто умеет удивлять. Пока поклонники переживают за будущее прославленной спортсменки на льду, она не унывает и не сидит без дела. Звезда нашла себе новое увлечение, которое, не побоявшись осуждения, не стала скрывать от публики.

В своем Telegram-канале «Русская ракета» она опубликовала видео, где предстала в неожиданном образе. Знаменитость облачилась в черные кожаные легинсы и укороченный топ, но особенной пикантности ее облику добавляли туфли на высокой платформе, которые так любят танцовщицы стриптиза.

В кадрах ролика Трусова танцевала без шеста, но зрелище получалось довольно пикантным. Интернет-пользователи были удивлены, увидев, на что способна обладательница серебряной олимпийской медали. В комментариях шокированные фолловеры поспешили осыпать фигуристку комплиментами.

«Потрясающий танец от русской ракеты», «Слов нет, это очень горячо», «Не перестаешь поражать нас в самое сердце. Браво, наше солнце», — пишут в Сети.

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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