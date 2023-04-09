Ничего себе: 18-летняя Саша Трусова шокировала россиян (видео)

Александра Трусова из тех фигуристок, кто умеет удивлять. Пока поклонники переживают за будущее прославленной спортсменки на льду, она не унывает и не сидит без дела. Звезда нашла себе новое увлечение, которое, не побоявшись осуждения, не стала скрывать от публики.

В своем Telegram-канале «Русская ракета» она опубликовала видео, где предстала в неожиданном образе. Знаменитость облачилась в черные кожаные легинсы и укороченный топ, но особенной пикантности ее облику добавляли туфли на высокой платформе, которые так любят танцовщицы стриптиза.

В кадрах ролика Трусова танцевала без шеста, но зрелище получалось довольно пикантным. Интернет-пользователи были удивлены, увидев, на что способна обладательница серебряной олимпийской медали. В комментариях шокированные фолловеры поспешили осыпать фигуристку комплиментами.