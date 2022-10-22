Ничего от Пугачевой: внешность дочери Орбакайте вызвала споры в Сети

Пользователи гадают, на кого же похожа юная Клава.

В 2005 году певица Кристина Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова – пара счастлива в браке уже 17 лет. В 2012 году у супругов родилась дочь Клавдия, фото которой Орбакайте часто публикует в соцсетях. Одна из таких публикаций вызвала споры у поклонников певицы.

Орбакайте выложила видеоролик, на котором ее 10-летняя дочь позирует на фоне парижских видов. Подписчики певицы разделились во мнениях, чья же копия юная Клава:

«Очень похожа на папу, значит, быть ей счастливой», «Как будто ее папа рожал – вообще не похожа на маму», «Похожа на папика», – писали одни комментаторы. Другие же, напротив, сочли, что Клавдия – вылитая мама: «На маму похожа очень из „Чучела”», «Как похожа на Кристину!»

Правда, никто из поклонников Орбакайте не отметил сходства звездной наследницы с ее знаменитой бабушкой – Аллой Пугачевой.