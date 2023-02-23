Ничего от матери: дочка Машки из «Реальных пацанов» поражает своим внешним видом

Яркая и простая девочка с района — это амплуа Марии Шекуновой в нашумевшем сериале полюбилось многим зрителям и фактически открыло пермской актрисе путь к славе. Недавно она отметила 40-летие. И если в сериале Машка выбирает между Коляном и Эдиком, то в действительности у актрисы все гораздо более определенно.

Мария воспитывает двух детей в браке с актером Дмитрием Скорницким. Старшему Ярославу 9 лет. После родов актриса активно снималась и брала сына на съемочную площадку, а в перерывах бегала кормить 1,5-месячного наследника. Младшей дочке Мирославе два года. Вторую беременность Шекунова старалась скрывать, а потому известие о пополнении в звездной семье произвело фурор среди поклонников артистки.

Подписчики отмечают, что девочка похожа на маленькую принцессу, но, судя по всему, растет папиной дочкой.

«Она на папу похожа. Тебя там, Маша, к сожалению, нет», — констатируют в Сети.

Впрочем, вряд ли это сильно расстраивает Марию.