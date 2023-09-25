Ничего от красоты Гурченко: правнучке актрисы посочувствует каждый

Многие завидуют выходцам из известных семей. Якобы богатые и популярные родственники — это гарант жизненного успеха, однако судьбы внучки и правнучки Людмилы Гурченко опровергают стереотип о красивой сказке «золотых» детей. Мать и дочь едва сводят концы с концами и ходят за подаяниями на ток-шоу.

39-летняя Елена Королева со слезами на глазах рассказывает, что бывший возлюбленный бросил ее с дочерью на руках. Женщина нигде не работает и к тому же ждет еще одного ребенка. 14-летней Таисии не приходится рассчитывать на помощь матери, а ее легендарной прабабушки нет в живых уже 12 лет. Девочка жалуется, что дома вечно нет еды.

Посмотрев программу с участием потомков Гурченко, многие телезрители были в шоке. Поклонники актрисы отмечали, что внучка и правнучка совсем не похожи на знаменитую артистку и внешне напоминают ее покойную дочь Марию Королеву.