Ничего общего: вы будете поражены, увидев фото покойной матери Полищук

Она долго обижалась на близких за сокрытие страшной тайны о дочери.

В феврале состоялась премьера сериала-байопика о Фаине Раневской. Легендарную актрису сыграла дочь Любови Полищук. Мариэтта вместе с братом — актером Алексеем Макаровым — и сестрой Валентиной долго скрывала тяжелую болезнь матери от главного человека в ее жизни.

Ольга Полищук, будто чуя неладное, все равно примчалась из родного Омска в Москву. Любящая мать скрасила последние дни своей дочери, умирающей от саркомы позвоночника. Ольга Пантелеевна долго не могла простить родных за то, что они утаили от нее болезнь артистки. Сгладить острые углы помогал внук: Алексей Макаров любил бабушку и часто ездил к ней в Омск.

В соцсетях он размещал совместные фото. На одном из них, сделанном за год до смерти, мама Любови Полищук сидит рядом с внуком, а на переднем плане красуется огромный букет белых и красных роз. Поклонники хвалили Макарова за то, что навещает бабушку и заботится о ней.

О ее смерти 21 февраля сообщил тоже Макаров — в личном блоге он выложил черно-белую фотографию с лаконичной надписью «Светлая память». Ольга Полищук пережила свою дочь на 13 лет.