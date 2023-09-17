Ничего общего: Тихонов считал известного советского комика настоящим отцом своего сына

Сын Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой считался завидным женихом. Мало кто мог устоять перед красавцем-брюнетом, вокруг которого всегда крутились девушки. Сам же Владимир Тихонов сразу обратил внимание на яркую Наталью Варлей.

Студентка Щукинского училища тоже пользовалась популярностью у противоположного пола. Она отвергла симпатию Леонида Филатова, ненадолго выскочила замуж за Николая Бурляева и при этом не скрывала своего романа с Константином Райкиным. Но под напором и обаянием наследника звездной семьи звезда «Кавказской пленницы» сдалась.

Когда Тихонов-младший работал на съемках «Русского поля», Варлей спешно приехала на площадку, чтобы заявить о его будущем отцовстве. Актер тут же предложил ей руку и сердце, однако Мордюкова потенциальную невестку решительно не одобрила. Пара все-таки сыграла свадьбу, но актриса решила расстроить их отношения не самым честным путем. Она раз за разом объясняла сыну, что будущий ребенок вполне может быть и не его.

Дошло даже до того, что Тихонов не стал встречать жену с родившимся малышом из больницы и вскоре развелся с ней, поддавшись на уговоры матери. Мордюкова была уверена, что Варлей родила сына от своего бывшего поклонника, известного комика Константина Райкина. К тому же мальчик Вася был как две капли воды похож на этого артиста, а со знаменитой «породой Тихоновых» не имел ничего общего.