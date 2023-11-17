Ничего общего с Самойловой: как на самом деле выглядела Анна Каренина

Роль в экранизациях известного произведения Льва Толстого является желанной мечтой для многих российских актрис. Однако, по мнению большинства зрителей, им никогда не повторить успех фильма 1967 года «Анна Каренина». Главную роль в нем исполнила Татьяна Самойлова, закрепив за собой этот образ. Даже современные россияне до сих пор ассоциируют героиню с нежной и хрупкой брюнеткой.

А ведь в жизни Каренина была совсем другой. У данного персонажа имелся прототип в реальности. Лев Толстой списал свою героиню со старшей дочки Пушкина — Марии. В детстве она была настоящим гадким утенком, унаследовав резкие черты лица отца и его «арапские» кудри.

Кроме того, у нее имелись довольно массивная челюсть и длинный нос. Со временем все эти особенности внешности смягчились, хотя назвать женщину красавицей было нельзя. Однако Толстой, всего один раз увидев Марию Александровну, сразу почувствовала в ней ту энергию, которой хотел наделить Каренину.