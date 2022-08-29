Ничего общего с родителями: как выглядит взрослый сын Джанабаевой и Меладзе

Своему мужу, певцу Валерию Меладзе, Альбина Джанабаева подарила троих наследников — сыновей Константина и Луку и дочь Агату. При этом рождение первенца пары сопровождалось скандалом.

Звезда забеременела от музыканта, когда тот еще был женат на Ирине Меладзе. В итоге артист признал отцовство и развелся с первой супругой. Позднее та предположила, что соперница родила сына не от ее мужа, а от другого. В качестве аргумента она приводила тот факт, что экс-солистка «ВИА Гры» сожительствовала с двумя мужчинами, а Константин якобы совсем не похож на Меладзе.

Со временем обсуждение этой темы сошло на нет. Однако интернет-пользователи вновь заговорили о том, что взрослый сын Джанабаевой и Меладзе не имеет ничего общего с родителями, после того как звезда опубликовала совместный с наследником снимок в своих социальных сетях.

В кадре возмужавший Константин уселся к маме на колени, та же в подписи в шутку назвала его малышом. Поклонники принялись горячо обсуждать внешность звездного наследника и говорить о том, что тот отличается слишком высоким ростом и чересчур пышной шевелюрой.