Ничего общего с Питером Паркером и Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — сюжет походил на «Муху» Кроненберга

Ничего общего с Питером Паркером и Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — сюжет походил на «Муху» Кроненберга

20 сентября 2025 07:29
Ничего общего с Питером Паркером и Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — сюжет походил на «Муху» Кроненберга

Историю придумали на Урале — возможно, поэтому она такая суровая.

Человек-паук — один из самых популярных супергероев Marvel, впервые появившийся в 60-е. Сегодня его образ всё так же жив, а недавно начались съёмки нового фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом.

Ничего общего с Питером Паркером и Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — сюжет походил на «Муху» Кроненберга

Но мало кто знает: в СССР у Паука была своя, совершенно особенная версия. В 80-е в приложении к журналу «Уральский следопыт» выходили комиксы под названием «Человек-паук».

Но это был не Питер Паркер и не копия Marvel — а жуткий хоррор. Вместо подростка в костюме на страницах появлялся настоящий монстр: человек, сросшийся с пауком, похищающий и убивающий женщин.

Расследовать дело поручали майору КГБ Буганову. Следы приводили его к профессору Горбовскому — ученому, который признался, что однажды буквально «слился с пауком» и превратился в чудовище.

Финал был в лучших традициях боди-хоррора: схватка с мутантом, останки жертв и философские речи о границах сознания.

Даже удивительно, что советский «Человек-паук» оказался не героем, а кошмаром, больше похожим на фильм Кроненберга «Муха», чем на комиксы Marvel.

Ранее мы писали: «Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
