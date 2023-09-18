Ничего общего с отцом и матерью: фото сына Михалкова и Вертинской поразило народ

Сын Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова мог стать актером. Снявшись в нескольких фильмах, Степан Михалков решил пойти другой дорогой. Изначально мать не верила, что из ее отпрыска вырастет достойный человек. Но время показало, что она ошиблась.

После развода с режиссером артистка в одиночку воспитывала мальчика. Ребенок рос хулиганом и доставлял ей массу хлопот. За плохое поведение звездного наследника исключили из пяти школ. Когда Вертинская совсем отчаялась, то обратилась за помощью к бывшему мужу. И тот принял твердое решение отправить отбившегося от рук юношу в армию.

План сработал. Со службы парень вернулся другим человеком. Отказавшись от кинематографа, Степан подался в бизнес. Сегодня он владеет сетью ресторанов, булочных и студией по производству видеоклипов. Михалков-младший не раз женился и стал многодетным отцом.

На публике мужчина появляется редко. И все же на просторах Интернета есть его снимки. Интернет-пользователи отмечают, что Степан не похож ни на отца, ни на мать, но сильно напоминает легендарного деда — эстрадного артиста Александра Вертинского.