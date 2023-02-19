Ничего общего с отцом: гляньте, как выглядит повзрослевший сын Губерниева

Телезвезда и признанный голос российского спорта, без которого не проходит ни один крупный турнир по биатлону, развелся с женой, бегуньей Ольгой Богословской, когда их общий сын был совсем маленьким. Несмотря на это, Дмитрий Губерниев принимает активное участие в жизни наследника, которому исполнилось 20 лет.

Михаила с отцом роднит любовь к спорту. Когда мальчику было пять лет, отец пытался сделать из него вратаря, увидев в нем неплохие футбольные задатки. Он же привил сыну любовь к хард-року: Михаил играет на электрогитаре в музыкальной группе Guber Band.

Парень учится на факультете международных отношений в Высшей школе экономики и пока не решил, чем хотел бы заниматься. Два года назад Губерниевы провели совместный эфир на телеканале «Матч ТВ». Иногда Михаил появляется там в качестве комментатора. Вопреки домыслам, никаких миллионов за свою работу он не получает (он даже записывал отдельный пост в своем блоге на эту тему), а в вуз ездит на метро.