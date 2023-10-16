Ничего общего с Алферовой: ради кого Абдулов нарушил обещание никогда не жениться

Александр Абдулов был без ума от Ирины Алферовой. Со стороны жизнь супругов казалась идеальной, но красивая сказка закончилась разводом, после которого актер дал себе обещание: никогда больше.

Красавица-жена устала закрывать глаза на неверность потерявшего совесть мужа и хлопнула дверью. Ловелас старался сохранить семью, но было уже слишком поздно. Расставшись с главной красавицей советского кино, любимец публики поставил крест на личной жизни.

Но судьба приготовила ему сюрприз: артист встретил женщину, которая заставила его передумать. У Юлии Мешиной нет ничего общего с Алферовой, но чем-то ей удалось зацепить легендарного Абдулова. Возлюбленные поженились и даже стали родителями.

Когда Евгения появилась на свет, ее знаменитому папе было 53 года. Но долго наслаждаться отцовством у знаменитости не получилось. Спустя 10 месяцев после рождения наследницы Александра Гаврииловича не стало.