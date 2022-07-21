«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта

Двоюродная сестра композитора считает, что он был очень осторожным человеком в отношениях с противоположным полом.

Дело о наследстве Александра Градского получило продолжение. Художник Никас Сафронов, комментирующий суды родственников покойного артиста, мрачно предположил, что процессы могут растянуться. Он заявил, что не удивится, если в деле появятся люди, объявляющие себя внебрачными детьми композитора. Тогда придется делать эксгумацию тела артиста, чтобы провести ДНК-тесты. Пока же основные споры идут между вдовой Градского Мариной Коташенко, его старшими детьми, третьей женой Ольгой Фартышевой и двоюродной сестрой Натальей.

Наталья раскрыла правду о внебрачных детях Градского, отметив, что сомневается в их существовании. По ее словам, композитор был очень осторожным человеком в отношениях с противоположным полом. И если бы у него были дети на стороне, он бы обязательно их признал.

Единственным вариантом, при котором ситуация с внезапными наследниками может стать правдой, окажутся секреты бывших подруг Александра. Если они скрывали информацию о родившихся детях от него, то сейчас они могут ей воспользоваться.