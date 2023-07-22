«Ничего не знает и не умеет»: известная актриса так уколола Марка Захарова, что он навсегда запомнил ее слова

Звезда «Формулы любви» Татьяна Пельтцер покоряла театральную сцену с раннего возраста. Подмостки и небольшие роли стали ее первыми шагами на пути к большой карьере. Фактически Татьяна Пельтцер училась актерскому искусству на деле, играя. Однако она сделала перерыв в карьере, но еще до того, как к ней пришла всесоюзная слава.

Актриса влюбилась в немца и вышла за него замуж. Супруг увез ее в Германию и устроил на работу машинисткой в одно из торговых представительств. Но Пельтцер мечтала о сцене. Однако, когда такая возможность представилась, муж закатил ей скандал. Так как развод сильно подмочил бы репутацию мужчины, артистка взяла всю вину на себя: она изобразила адюльтер и уехала обратно в Москву, не запятнав благочестие бывшего мужа.

В столице она вернулась к актерской карьере и очень быстро добилась успеха.

По воспоминаниям режиссера Марка Захарова, Пельтцер была язвительной и за словом в карман не лезла. В их первую встречу она бросила фразу о том, что в режиссеры идут лишь те, кто ничего не может и не знает. Несмотря на эту колкость, они подружились. Актриса даже служила в «Ленкоме» Марка Захарова.