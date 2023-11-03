Ничего не предвещало: звезда «Сватов» по неожиданной причине исчезла из сериала

Сериал «Сваты» многое потерял, когда из него ушла Татьяна Васильева. В этом твердо убеждены многочисленные поклонники талантливой актрисы, которые не перестают гадать, почему же их любимица осталась не у дел.

Звезда дала комментарий на тему своего внезапного исчезновения из популярного проекта. Для нее такой поворот событий тоже был неожиданным, ведь ничего не предвещало беды.

Артистка не собиралась оставлять свою роль, поскольку заинтересована в стабильном заработке. Чтобы накопить на квартиру внукам, она готова даже ходить по скандальным ток-шоу, не говоря уже о съемках в кино.

Но мнением знаменитости никто не поинтересовался.

«Меня убрали, это часто бывает», — подчеркнула Васильева в беседе с «Комсомольской правдой».

И предположила, что перешла кому-то дорогу.