Ничего не предвещало: Жигунов и Боярский чуть не умерли из-за одного и того же артиста

Во время работы над остросюжетными картинами часто возникают опасные эпизоды. Обычно они связаны с постановкой разнообразных трюков. Чаще всего за них отвечают каскадеры, но иногда в дело вмешивается случайность, которая может стать фатальной.

На себе это испытали два известных артиста. На съемках картины «Д’Артаньян и три мушкетера» постановкой боевых сцен занимался известный каскадер Владимир Балон. В ленте он также сыграл роль кардинала де Жюссака. Во время одного из эпизодов профессионал чуть не проткнул рапирой Михаила Боярского.

К счастью для экранного Д’Артаньяна, острие клинка было затупленным. Если бы лезвие вошло глубже, то артисту понадобилась бы немедленная помощь врачей.

В другой раз действия Балона чуть не стоили жизни Сергею Жигунову. Каскадер снялся в качестве преподавателя по фехтованию и слуги шевалье де Брильи в картине «Гардемарины, вперед!». Ему пришлось провести много тренировок с Жигуновым, который хотел отточить мастерство владения шпагой.

Но в один из дней артист позабыл основное правило фехтования: не отбивать удар клинка вверх. Из-за этого оружие Балона скользнуло по лицу Жигунова и попало ему в глаз. Еще несколько миллиметров — и острие бы проткнуло глазное яблоко. Но дело обошлось незначительным порезом.