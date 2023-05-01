Ничего не предвещало: в Театре Наций приняли беспрецедентное решение по Миронову

Евгений Миронов стал художественным руководителем столичного Театра Наций 17 лет назад. За годы карьеры он не только руководил легендарной сценой, но и принимал участие во многих постановках. Однако не так давно у него начались неожиданные проблемы.

Дело в том, что постановку «Иванов» с Мироновым в главной роли, как пишет критик Арина Бородина в своем Telegram-канале, убрали из репертуара, несмотря на то, что ее премьера состоялась еще в 2016 году. Решение, по данным СМИ, принял не сам худрук театра, а чиновники. Якобы их не устроило, что режиссер спектакля не так давно решил уехать из России.

При этом сам Миронов пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Артист не упомянул о случившемся ни в своих социальных сетях, ни в разговорах со СМИ. На сайте театра также нет никаких новостей об отмененных постановках.