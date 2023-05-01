Ничего не предвещало: в Театре Наций приняли беспрецедентное решение по Миронову
Артист переживает не самые легкие времена.
Евгений Миронов стал художественным руководителем столичного Театра Наций 17 лет назад. За годы карьеры он не только руководил легендарной сценой, но и принимал участие во многих постановках. Однако не так давно у него начались неожиданные проблемы.
Дело в том, что постановку «Иванов» с Мироновым в главной роли, как пишет критик Арина Бородина в своем Telegram-канале, убрали из репертуара, несмотря на то, что ее премьера состоялась еще в 2016 году. Решение, по данным СМИ, принял не сам худрук театра, а чиновники. Якобы их не устроило, что режиссер спектакля не так давно решил уехать из России.
При этом сам Миронов пока никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Артист не упомянул о случившемся ни в своих социальных сетях, ни в разговорах со СМИ. На сайте театра также нет никаких новостей об отмененных постановках.