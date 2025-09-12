Ничего не понятно, но очень интересно: топ-5 сюрреалистических фильмов, которые стали шедеврами мирового кино

Чтобы точно понять, в чем суть, посмотреть нужно как минимум пару раз — но оно того стоит.

Десятилетиями знаменитые режиссеры пытались найти темы, которые резонировали бы с аудиторией того времени и потому точно нашли бы успех как минимум у публики.

Есть, однако, и те, кто стремился в первую очередь показать собственное и порой странное выглядящее видение истории — кого-то такое отталкивало уже после первых нескольких минут фильма, а кого-то, наоборот, удерживало в кресле кинотеатра вплоть до начала финальных титров. В этой подборке рассказываем об уже культовых сюрреалистических фильмах, которые стоит посмотреть хотя бы раз даже тем, кого такое совсем не притягивает.

«Человек, который упал на Землю» (1976)

Мы уже давно привыкли считать инопланетян (если они и правда существуют) чуждой и не слишком развитой цивилизацией, но в «Человеке, который упал на Землю» именно они становятся своего рода эпицентром морали — в сравнении с человечеством.

В центре сюжета фильма, главную роль в котором исполнил Дэвид Боуи, — инопланетянин, который прибывает на Землю в поисках воды для своей умирающей от засухи планеты. Чем больше он проводит времени рядом с человеком, тем лучше понимает, что современный мир погряз в жадности, желании наживы и каком-либо отсутствии морали.

Андрей Тарковский был признанным мастером кино с точки зрения создания уникальной атмосферы в каждом из своих фильмов, а его «Сталкер» уже давно вошел в списки лучших фильмов в истории именно благодаря этому аспекту. Сюжет разворачивается вокруг трех героев — Писателя, Профессора и Сталкера — которые отправляются на поиски запретной Зоны, где якобы есть комната, исполняющая любые желания.

Сюжет как будто и не кажется чем-то особенным, но визуальная составляющая с мрачными и туманными сценами берет зрителя за живое, совершенно по-новому раскрывая тему исследования чего-то тайного, чему не подвластны ни время, ни само место.

Культовый триллер Дэвида Линча открывает зрителю мир большого голливудского кино с совсем другой стороны, проводя параллели между историями двух совершенно разных героинь — начинающей актрисы, которая только и мечтает о мировой славе, и голливудской звезде, которой та самая слава уже давно опостылела.

Со временем границы сознания и личности начинают стираться, а сюжет начинает рисовать жуткими темными тонами даже на первый взгляд самые обычные повседневные сцены. Даже к моменту развязки «Малхолланд Драйв» не перестает держать зрителя в напряжении, используя для этого в том числе потрясавшую актерскую игру Наоми Уоттс, героиня которой в той же степени, что и зритель, путается в самых разных событиях.

Буквально фильм о фильме, комедийная драма Федерико Феллини исследует внутренний мир известного режиссера, который не в силах собраться с мыслями и наконец снять еще один проект. В результате «Восемь с половиной» превращается в смесь личных рассуждений, воспоминаний и сомнений о прошлом главного героя, который вскоре и сам начинает терять связь с реальностью, путаясь в настоящем и выдуманном.

Таким образом, нелинейное повествование в «Восемь с половиной» помогает передать на экране ту хаотичность творческого процесса, физическое обличие на экране которой долгое время пытались найти и не находили другие именитые режиссеры.

По-прежнему считающийся одним из самых страшных хорроров в истории мирового кино, режиссерский дебют Дэвида Линча поражает своей сюрреалистичностью, которая при этом никогда не переходит границу и не превращается в полную бессмыслицу. В основу «Головы-ластика» легли рассуждения режиссера о темных временах в том числе и собственной жизни — потому фильм оставался любимцем Линча вплоть до его смерти в январе этого года.

И хотя «Голова-ластик» — кинолента далеко не для всех поклонников Линча, именно этот фильм закрепил статус режиссера в Голливуде и сделал его одним из самых многообещающих деятелей индустрии на десятилетия вперед (каким он в итоге и стал).

Кстати, «Головой-ластиком» восхищается и другой великий мастер сюрреализма — о том, как Дэвид Кроненберг вдохновлялся хоррором Дэвида Линча, мы уже рассказывали здесь.