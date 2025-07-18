Ничего не понятно, но очень интересно: сколько серий у аниме «Повелитель тайн» — свежего хита, получившего 8.8 на IMDb

Если решили познакомиться с новинкой, то как раз успеете все нагнать.

Премьера китайского аниме «Повелитель тайн» состоялась 28 июня 2025 года, и с первых же серий оно захватило зрителей атмосферой тайн, альтернативной викторианской эпохи и сложной системой магии. Рассказываем, про что сюжет, кому зайдёт и когда ждать новых серий.

О чём аниме?

Главный герой, Чжоу Минжуэ, неожиданно попадает в другой мир, где его называют Клейн Моретти. В этом месте люди получают сверхъестественные силы через зелья, но каждая способность приближает их к безумию.

Клейну предстоит не только освоить магию, но и раскрыть секреты этого мира — а заодно разобраться, кто он на самом деле.

Что говорят зрители?

Аниме уже получило 8.8 на IMDb, и вот что пишут фанаты на том же портале:

«Очень многообещающий старт с огромным потенциалом. Пока ставлю высокую оценку, но если найду недочёты — пересмотрю. Очень рекомендую!»,

«С ритмом справились отлично. Если ничего не понимаете — не переживайте, мы, читатели оригинала, поначалу тоже путались. Анимация просто потрясающая, столько деталей! А музыка, особенно эндинг, просто божественная»,

«Сюжет пока идёт быстро (первые три серии), так что иногда теряю нить, но думаю, дальше станет понятнее. Персонажи выглядят уникально, но о проработке пока рано судить — уверен, она улучшится».

Сколько серий и когда выходят?

Сейчас идёт 1 сезон из 13 эпизодов. Первые две серии вышли сразу, а дальше — по одной в неделю.

Вот график выхода:

серия 1–2 — 28 июня 2025

серия 3 — 5 июля

серия 4 — 12 июля

серия 5 — 19 июля

серия 6 — 26 июля

серия 7 — 2 августа

серия 8 — 9 августа

серия 9 — 16 августа

серия 10 — 23 августа

серия 11 — 30 августа

серия 12 — 6 сентября

серия 13 — 13 сентября

Так что если вы любите серьёзные, атмосферные тайтлы с глубоким сюжетом — «Повелитель тайн» точно заслуживает вашего внимания. Следите за выходом новых серий — и готовьтесь погрузиться в историю, где каждая тайна может стоить рассудка.

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