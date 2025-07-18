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Ничего не понятно, но очень интересно: сколько серий у аниме «Повелитель тайн» — свежего хита, получившего 8.8 на IMDb

18 июля 2025 08:56
Ничего не понятно, но очень интересно: сколько серий у аниме «Повелитель тайн» — свежего хита, получившего 8.8 на IMDb

Если решили познакомиться с новинкой, то как раз успеете все нагнать.

Премьера китайского аниме «Повелитель тайн» состоялась 28 июня 2025 года, и с первых же серий оно захватило зрителей атмосферой тайн, альтернативной викторианской эпохи и сложной системой магии. Рассказываем, про что сюжет, кому зайдёт и когда ждать новых серий.

О чём аниме?

Главный герой, Чжоу Минжуэ, неожиданно попадает в другой мир, где его называют Клейн Моретти. В этом месте люди получают сверхъестественные силы через зелья, но каждая способность приближает их к безумию.

Клейну предстоит не только освоить магию, но и раскрыть секреты этого мира — а заодно разобраться, кто он на самом деле.

Ничего не понятно, но очень интересно: сколько серий у аниме «Повелитель тайн» — свежего хита, получившего 8.8 на IMDb

Что говорят зрители?

Аниме уже получило 8.8 на IMDb, и вот что пишут фанаты на том же портале:

«Очень многообещающий старт с огромным потенциалом. Пока ставлю высокую оценку, но если найду недочёты — пересмотрю. Очень рекомендую!»,

«С ритмом справились отлично. Если ничего не понимаете — не переживайте, мы, читатели оригинала, поначалу тоже путались. Анимация просто потрясающая, столько деталей! А музыка, особенно эндинг, просто божественная»,

«Сюжет пока идёт быстро (первые три серии), так что иногда теряю нить, но думаю, дальше станет понятнее. Персонажи выглядят уникально, но о проработке пока рано судить — уверен, она улучшится».

Ничего не понятно, но очень интересно: сколько серий у аниме «Повелитель тайн» — свежего хита, получившего 8.8 на IMDb

Сколько серий и когда выходят?

Сейчас идёт 1 сезон из 13 эпизодов. Первые две серии вышли сразу, а дальше — по одной в неделю.

Вот график выхода:

  • серия 1–2 — 28 июня 2025
  • серия 3 — 5 июля
  • серия 4 — 12 июля
  • серия 5 — 19 июля
  • серия 6 — 26 июля
  • серия 7 — 2 августа
  • серия 8 — 9 августа
  • серия 9 — 16 августа
  • серия 10 — 23 августа
  • серия 11 — 30 августа
  • серия 12 — 6 сентября
  • серия 13 — 13 сентября

Так что если вы любите серьёзные, атмосферные тайтлы с глубоким сюжетом — «Повелитель тайн» точно заслуживает вашего внимания. Следите за выходом новых серий — и готовьтесь погрузиться в историю, где каждая тайна может стоить рассудка.

Ранее мы писали: Скатились к 3-й серии? Фанаты переживают из-за «Повелителя тайн» — неожиданно, но причина в... «Поднятии уровня»

Фото: Кадр из аниме «Повелитель тайн»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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