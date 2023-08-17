«Ничего не понимаю»: Высоцкая проболталась о лежащей в коме дочери

Девочка уже девять лет не приходит в себя.

Юлия Высоцкая кажется позитивной и жизнерадостной женщиной. Невозможно даже предположить, что уже девять лет ее семья переживает огромное горе. Дочь актрисы и режиссера Андрея Кончаловского Мария все это время находится в коме после автомобильной аварии. За ее здоровьем наблюдают лучшие врачи Европы.

После трагедии Юлия практически никогда не заговаривала о состоянии дочери. Только один раз телеведущая не удержалась и высказалась о том, что происходит с девочкой и есть ли у нее шансы на выздоровление.

По словам Высоцкой, ни один из осмотревших Марию врачей не может сказать, выйдет ли она когда-то из комы. Состояние ее непредсказуемо улучшается и ухудшается. Медики даже не решаются предположить, была ли за эти годы их пациентка в сознании.

«Ни один врач не ответит, в сознании ли она. Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю», — поделилась расстроенная мать.

Семье Маши остается только запастись терпением и надеяться на лучшее.