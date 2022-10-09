Ничего не помогло: россияне до сих пор не могут простить Агутину роковой ошибки

Фавориткой первого сезона шоу «Голос» называли узбекскую певицу Севару. Зрители были заворожены необычным тембром артистки, но наставник исполнительницы – Леонид Агутин – решил иначе.

На одном из этапов он предпочел певице, исполнившей пронзительный хит «Там не меня», Артема Качаряна, а Севару отправил домой. Поклонники по сей день не могут простить Агутину этого несправедливого решения.

«Меня до сих пор удивляет, что после этой песни ее выгнали. На мой взгляд, это лучшее исполнение. И после пришествия стольких лет мое мнение не изменилось», «Сколько лет прошло. А, я все плачу. Бедный мальчик, которого выбрал Агутин. Про него уже никто и не вспомнит. А вот Севара!», «До сих пор не могу простить Агутину что Севару не пропустил дальше, гениальное исполнение, самое запоминающееся из Голоса», — пишут поклонники шоу в соцсетях.

В 2022 году песня Севары «Там нет меня» прозвучала на Олимпиаде в Пекине во время танца олимпийских чемпионов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.