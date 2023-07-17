«Ничего не пела»: шокирующую правду о главной звезде «Миража» предали огласке

В течение нескольких лет Татьяна Овсиенко была солисткой группы «Мираж». Артистка выступала вместе с Ириной Салтыковой и сразу же полюбилась поклонникам коллектива. Однако оказалось, что Овсиенко не была честна с поклонниками и все композиции пела под фонограмму.

Как призналась Маргарита Суханкина, именно она записала все песни коллектива в тот период. И солистки выступали под ее фонограмму. Звукорежиссеры лишь приглушали запись, что позволяло Овсиенко и Салтыковой использовать ее на всех концертах, так как обе артистки не могли справиться с таким сложным вокалом.

«Что касается Татьяны, то там все сложнее. Она вообще ничего не пела, как говорится, от слова совсем»,

— рассказывает Суханкина.

При этом артистка отмечает, что не обижена на коллег. Она до сих пор тепло общается с Овсиенко и всегда рада ее успехам и достижениям.