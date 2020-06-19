«Ничего не ел, только траву щипал»: Николай Басков похудел до неузнаваемости

Певец думал, что на самоизоляции будет заедать стресс, но стал сгонять лишние калории на пробежках.

Недавно Николай Басков стал гостем «Вечернего Урганта», где ведущий отметил, что певец «лишился огромного количества килограммов».

Оказалось, что во время самоизоляции Басков сбросил около 15 кило, чем очень удивил своих поклонников.

Ургант спросил, что Николай готовил, когда сидел дома на карантине.

«Что я там готовил? Выйду, траву пощипаю. Ты посмотри, в какой я форме. Друзья, это не так-то просто дается с багажом лет», – посетовал золотой голос России на трудности похудения.

«Наверное, поехал в клинику, где отсосали жир», – продолжал подтрунивать Иван над приятелем.

«Ничего не делал. Клиники были закрыты. Я сначала закупился гречкой, почему-то водкой и зефиром. Думал, буду заедать стресс, но видишь, как получилось», – отмечает артист.

К слову, избавляться от лишнего веса Баскову приходится уже не в первый раз. Например, три года назад артист похудел на 20 килограммов.

Он нанял персонального тренера и выяснил, что ранняя зарядка не так полезна, как принято считать, а заниматься лучше в спортзале и в середине дня.

«Для хорошей формы необходим комплексный подход. Тренер следит за моим питанием, делает мне профессиональный массаж. Во время похудения важно следить, чтобы кожа была в тонусе, не обвисала», – рассказал Басков.

Он даже пожаловался на то, что во время интенсивного массажа, от которого остаются синяки, кричит от боли. При этом Николай не может отказаться от мороженого и темного шоколада, а когда их съедает, то лишние калории сгоняет на пробежке или вечерней прогулке.

«Если меняете режим питания, не забывайте про чистую воду без газа. В день минимум два литра воды выпивать надо. Я пью больше, около четырех литров», – советует Николай Басков всем желающим похудеть.