Ничего не доказали — но из Голливуда «послали»: жизнь красавчика из «Уэнсдэй» пошла под откос — сниматься не зовут, работает вышибалой

История Перси Хайнса Уайта могла бы стать отдельным эпизодом в «Черном зеркале». Вчера — многообещающая звезда, которого прочили в главные романтические линии Netflix-хита «Уэнсдэй». Сегодня — парень, проверяющий документы у желающих потусоваться.

23-летний актер, знакомый зрителям еще и по сериалу «11.22.63», сыграл Ксавьера Торпа в первом сезоне «Уэнсдэй» и даже казался претендентом на сердце героини Дженны Ортеги. Но во втором сезоне персонажа попросту вычеркнули. Мол, просто перевелся в другую школу и поминай, как звали.

Причина — скандал, разгоревшийся в январе 2023 года: в соцсетях появились обвинения в сексуальном домогательстве. Посты вскоре были удалены, но эффект уже сработал.

Уайт отрицал все обвинения. В июне того же года он опубликовал заявление, где писал:

«Кто-то, кого я никогда не встречал, начал кампанию дезинформации обо мне. Мою семью доксили, мои друзья получали угрозы. Использовались мои детские фото, а сцены с актерской игрой выдавались за “доказательства” ненависти».

По словам актера, в историю втянули даже его знакомую Джейн, которую ошибочно объявили «жертвой».

Однако оправдания не помогли: шоураннеры «Уэнсдэй» решили двигаться дальше без Ксавьера. Сама Дженна Ортега дипломатично сказала Vanity Fair, что это «странный поворот», но мир «Уэнсдэй» все равно постоянно выглядит «немного перекошенным», а новые герои отвлекут внимание зрителей.

И вот теперь бывшая звезда Netflix встречает гостей у стойки бара в Санта-Монике, проверяет паспорта и открывает канаты у входа, а также отшивает неугодных. С одной стороны — резкий обрыв карьеры, с другой — шанс начать все заново, подальше от прожекторов и скандалов. Голливуд любит камбэки, и у Перси, которому всего 23, еще есть время переписать собственный сценарий.

