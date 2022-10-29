Ничего не добавить: 5 фраз, которые наглядно показали, что Хюррем в разы умнее Махидевран

Телезрителям Хюррем из «Великолепного века» запомнилась не только яркой внешностью и хитрыми поступками, но и колкими фразами, которые многие взяли на вооружение.

«Махидевран, мне не страшен никакой огонь и знаешь почему? Все просто, я сама огонь!», — сказала Хюррем в ответ на слова Махидевран о том, что она обязательно будет сгорать от ревности.

Да, Хюррем действительно ревновала султана, но при этом действовала.

«Махидевран, ты управляешь гаремом, но не забывай, что в покоях повелителя я правлю!» —эту фразу Хюррем произнесла, когда Махидевран стала главой гарема.

Но уже тогда Хюррем понимала, что именно она будет править сердцем султана.

«Какая красота, Махидевран! Прекрасный наряд, волосы уложены, драгоценности…одного я не пойму — для кого ты так наряжаешься? Для женщины, которая каждую ночь ложится в постель одна это уж слишком», — после слов Хюррем Махидевран явно почувствовала себя уязвленной.

«И правда, принцесса на тебя не похожа», — однажды сказала Хюррем, подчеркнув, что Изабелла как соперница ей гораздо интересней, чем Махидевран.

«Я рожу повелителю еще много сыновей, а ты не сможешь родить даже девочку», — эту фразу Хюррем произнесла, когда Махидевран злорадствовала по случаю того, что Хюррем родила не сына, а дочь Михримах.

Впрочем, по итогу Хюррем подарила Сулейману нескольких сыновей.