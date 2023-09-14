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«Ничего хорошего»: от высказываний Вайкуле об СССР волосы встанут дыбом

14 сентября 2023 21:00
«Ничего хорошего»: от высказываний Вайкуле об СССР волосы встанут дыбом

Певица плюнула в своих же поклонников.

Лайма Вайкуле никак не успокоится. Провокационные высказывания одно за другим летят из уст звезды. Народ пребывает в шоке от слов зарвавшейся исполнительницы хита «Вернисаж».

Сначала артистка заявила, что «кормила весь Советский Союз», а после пустилась в рассуждения о собственной славе. Тот факт, что именно в СССР знаменитость построила карьеру, она махом обнулила. Вайкуле подчеркнула, что своим успехом обязана судьбе, а еще бабушке, которая пела в церковном хоре.

«Союз, кроме плохого, ничего хорошего мне не дал», — заявила подруга Аллы Пугачевой в беседе с иностранными СМИ.

Выходит, что любовь поклонников и огромные гонорары, на которые была куплена заграничная недвижимость, сильно испортили жизнь Лайме. Публика не перестает удивляться неблагодарности и короткой памяти певицы, пообещавшей никогда больше не петь в России.

Фото: unsplash.com, @sobchak / youtube
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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