«Ничего хорошего»: от высказываний Вайкуле об СССР волосы встанут дыбом

Лайма Вайкуле никак не успокоится. Провокационные высказывания одно за другим летят из уст звезды. Народ пребывает в шоке от слов зарвавшейся исполнительницы хита «Вернисаж».

Сначала артистка заявила, что «кормила весь Советский Союз», а после пустилась в рассуждения о собственной славе. Тот факт, что именно в СССР знаменитость построила карьеру, она махом обнулила. Вайкуле подчеркнула, что своим успехом обязана судьбе, а еще бабушке, которая пела в церковном хоре.

«Союз, кроме плохого, ничего хорошего мне не дал», — заявила подруга Аллы Пугачевой в беседе с иностранными СМИ.

Выходит, что любовь поклонников и огромные гонорары, на которые была куплена заграничная недвижимость, сильно испортили жизнь Лайме. Публика не перестает удивляться неблагодарности и короткой памяти певицы, пообещавшей никогда больше не петь в России.