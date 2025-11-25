Ни Зендеи, ни Миккельсена: ждете 4 сезон «Ганнибала» уже 10 лет? Тогда у режиссера сериала для вас печальные новости

Меню
25 ноября 2025 12:19
Актеры-то готовы, но от них зависит примерно ничего.

Десять лет спустя после закрытия культового психологического триллера Брайан Фуллер, режиссер и шоураннер «Ганнибала», поделился с CBR не самыми воодушевляющими новостями о возможном продолжении.

Хотя фанаты по‑прежнему мечтают увидеть Мадса Миккельсена в роли Ганнибала Лектера, а Хью Дэнси – в образе Уилла Грэма, реальных подвижек к возрождению проекта пока нет. А ведь изначально сериал планировали растянуть на семь сезонов, но после третьего его сняли с эфира…

За прошедшие годы Фуллер неоднократно говорил о желании вернуться к истории: он даже продумал сюжет четвертого сезона и подчеркивал, что вся актерская команда готова вновь войти в образы. Однако бюрократические препятствия и вопросы с правами тормозят процесс.

«Вы знаете, это всегда что-то вроде: бросить буй в море и надеяться, что кто-нибудь его схватит и выплывет с ним на берег», – заявил постановщик порталу CBR, намекая, что среди больших студий нет желающих вложить деньги в масштабный сиквел.

При этом режиссер не теряет надежды: в разговорах о своем «проекте мечты» он упоминает идею снять мини‑сериал по «Молчанию ягнят» с Миккельсеном и Зендеей в роли Клариссы Старлинг.

«Если бы я мог что‑то подарить вселенной, я бы это сделал», – признается Фуллер.

Так что пока поклонникам остается лишь ждать – и верить, что однажды «Ганнибал» все‑таки вернется на экраны.

Ранее мы писали: «Не стыдно поставить в один ряд»: в России создали достойного соперника «Очень странных дел» – и дело не только в атмосфере 80-х (хотя и в ней тоже)

Фото: Кадр из сериала «Ганнибал»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
