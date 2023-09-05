Ни зайти, ни выйти: где спряталась ото всех 86-летняя Эдита Пьеха

Эдите Пьехе впору вести курсы о том, как стать профессиональным затворником. Артистка много лет не появляется на публике. От внимания поклонников и журналистов она прячется в своем особняке в деревне Северная Самарка, расположенной в 30 километрах от Санкт-Петербурга.

В одном из редких интервью певица заметила, что получает истинное удовольствие от уединенной жизни. Хочет — пойдет в лес по грибы да по ягоды, хочет — на прогулку с собаками. На самом же деле все не так просто.

Близкие исполнительницы поведали другую историю. Например, внук Стас Пьеха признался, что королева эстрады целыми днями лежит на диване и отказывается что-либо делать, пока ведением хозяйства занимаются ее помощницы. По лесу звезда не ходит, а все потому, что ей сложно покинуть стены убежища, ставшего для нее настоящей тюрьмой.

Загородный особняк оказался крайне неудобным для пожилого человека.