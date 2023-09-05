Ни зайти, ни выйти: где спряталась ото всех 86-летняя Эдита Пьеха
Состояние певицы удручающее.
Эдите Пьехе впору вести курсы о том, как стать профессиональным затворником. Артистка много лет не появляется на публике. От внимания поклонников и журналистов она прячется в своем особняке в деревне Северная Самарка, расположенной в 30 километрах от Санкт-Петербурга.
В одном из редких интервью певица заметила, что получает истинное удовольствие от уединенной жизни. Хочет — пойдет в лес по грибы да по ягоды, хочет — на прогулку с собаками. На самом же деле все не так просто.
Близкие исполнительницы поведали другую историю. Например, внук Стас Пьеха признался, что королева эстрады целыми днями лежит на диване и отказывается что-либо делать, пока ведением хозяйства занимаются ее помощницы. По лесу звезда не ходит, а все потому, что ей сложно покинуть стены убежища, ставшего для нее настоящей тюрьмой.
Загородный особняк оказался крайне неудобным для пожилого человека.
«В интервью дочка говорит, что Эдита Станиславовна не может выходить. «Ей, наверное, надо автоматическую коляску и подъемники на второй этаж и на улицу с крыльца», — пишет в Сети один из фанатов знаменитости.