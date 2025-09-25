«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше

Впрочем, исключения актер делает. Но и то, с большими оговорками.

Имя Дениса Никифорова в отечественном кино надолго закрепилось рядом с боксерскими перчатками. После триумфа главного героя «Боя с тенью» его стали звать на роли парней, которые уверенно смотрятся и на ринге, и в уличной драке. Казалось, что актер обречен всю жизнь играть спортсменов с тяжелой судьбой. Но сам Никифоров выбрал иной путь.

«Играть боксеров больше не буду ни за какие деньги», — заявлял артист в интервью порталу BY.

О своем решении он рассказывал с улыбкой, но и с полной серьезностью. По его словам, судьба сама подсказала момент остановиться.

«Мы ехали из аэропорта Ростова, и на обочине автотрассы я заметил билборд — силуэтные боксерские перчатки на гвозде. Я даже сфотографировал их при выезде из Таганрога. Если замечаешь такие знаки, значит, кто-то свыше говорит: все, Денис, баста!» — поделился актер.

Никифоров подчеркивает, что его решение не связано с усталостью от профессии. Просто в новых проектах ему интереснее копаться в психологии персонажей, а не в технике ударов.

Да, в «Хозяине» он сыграл боксера, но — бывшего! Да и сериал не был завязан на поединках на ринге. Такие роли актер допускает, а вот в условном российском ремейке «Рокки» точно бы не снялся.

Полноценных боксеров пусть теперь играют молодые актеры — им самое время проживать этот опыт. А Денису остается лишь улыбнуться: ринг сделал его звездой, но продолжать бой с тенью он точно не собирается.

