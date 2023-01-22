Ни за что не угадаете, продолжения какого сериала россияне хотят больше всего
Зрители определились со своими фаворитами.
Ежегодно на российские экраны выходят десятки сериалов, которые привлекают множество поклонников. При этом многие фанаты мечтают не о новых проектах, а о продолжении старых любимых историй.
Так, по данным недавнего исследования, больше всего отечественные зрители хотели бы увидеть продолжение «Бандитского Петербурга». Популярный сериал выходил на экраны в течение семи лет и закончился в 2007 году. На втором месте расположился «Участок» — трогательный сериал с Сергеем Безруковым в главной роли, в котором артист сыграл милиционера Павла Кравцова и который перестал выходить на экраны в 2003 году.
Помимо этого, как пишет «Комсомольская правда», россияне хотели бы продолжения «Не родись красивой», «Кадетства» и «Счастливы вместе», а на последнем месте в списке их предпочтений расположились «Ранетки».