Ни за что не угадаете, продолжения какого сериала россияне хотят больше всего

Ежегодно на российские экраны выходят десятки сериалов, которые привлекают множество поклонников. При этом многие фанаты мечтают не о новых проектах, а о продолжении старых любимых историй.

Так, по данным недавнего исследования, больше всего отечественные зрители хотели бы увидеть продолжение «Бандитского Петербурга». Популярный сериал выходил на экраны в течение семи лет и закончился в 2007 году. На втором месте расположился «Участок» — трогательный сериал с Сергеем Безруковым в главной роли, в котором артист сыграл милиционера Павла Кравцова и который перестал выходить на экраны в 2003 году.

Помимо этого, как пишет «Комсомольская правда», россияне хотели бы продолжения «Не родись красивой», «Кадетства» и «Счастливы вместе», а на последнем месте в списке их предпочтений расположились «Ранетки».