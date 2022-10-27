Ни за что не поверите, почему советского Карлсона посадили в тюрьму

Народный артист РСФСР Спартак Васильевич Мишулин на протяжении 40 лет был «главным Карлсоном» Советского Союза. Роль обаятельного рыжего толстяка с пропеллером артист больше двух тысяч раз сыграл не только на сцене родного Театра сатиры, но и в многочисленных телепередачах.

Но всего этого могло и не случиться в жизни актера. Дело в том, что в годы войны Спартак оказался в колонии. Когда он учился в артиллерийской школе в Кемеровской области, то решил написать книгу об Октябрьской революции, но вместо бумаги использовал портреты руководителей СССР.

В результате Мишулин сначала на полтора года оказался за решеткой по обвинению в воровстве и хулиганстве, а потом получил такой же срок за то, что уже в колонии, работая водовозом, подмешивал муку в перевозимую воду, чтобы кормить своих товарищей-заключенных.

После освобождения Спартак долго скрывался от родных, не желая причинять им неприятностей из-за своего уголовного прошлого. И только в конце пятидесятых годов, когда его нашел дядя Александр Мишулин, артист вернулся в Москву и поступил на службу в театр.