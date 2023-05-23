Ни за что не поверите, кто должен был сыграть главную роль в «Ворошиловском стрелке»

Фильм «Ворошиловский стрелок» вышел на экраны в 1999 году и сделал звездой Анну Синякину. Актриса блестяще справилась с ролью Кати Афониной, хотя изначально она предназначалась вовсе не ей.

Режиссер Станислав Говорухин планировал снять в своей ленте известную певицу. Кинодел был уверен, что студентка музыкального училища имени Гнесиных, какой тогда была Юлия Началова, непременно украсит его картину. Постановщик предложил исполнительнице сотрудничество. Артистка посчитала, что дважды таких подарков судьбы не получают, и без лишних раздумий согласилась.

Все шло как по маслу, но тут в дело вмешался Михаил Ульянов, сыгравший Ивана Афонина, дедушку главной героини. Актер посчитал, что Синякина будет более гармонично смотреться в образе его многострадальной внучки. И Говорухин прислушался к веским доводам артиста, оставив Началову ни с чем.