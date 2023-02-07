Ни за что не поверите, что звезде бразильских мелодрам 80 лет: от фото голова кругом

Властная Кларита Асунсан в «Секрете Тропиканки» или искренняя и заботливая Гонсала в «Воздушных замках» — за свою 60-летнюю карьеру Сюзана Виейра снялась более чем в 50 сериалах.

Актрисе 80 лет, за плечами у нее четыре замужества. Последним на сегодняшний день избранником Виейры стал маг Сандро Пендрозо. Когда они обручились, повелительнице мыльных опер было 67 лет. Хотя влюбленные расстались пять лет назад, Виейра не сомневается в том, что сможет обрести любовь. Ее работоспособности и умению подать себя позавидует любая молоденькая актриса.

Не так давно Сюзана опубликовала фото в личном блоге, где она стоит в облегающих леггинсах и сверкающем корсете. В ушах длинные серьги, а голову венчает ослепительная корона. Поддерживать себя в форме ей наверняка помогает танцевальное прошлое: в детстве Сюзана занималась балетом и танцевала в кордебалете.

Характер у горячей бразильянки при этом не сахар. На ее родине многие говорят о заносчивости Виейры. В частости, ей принадлежит фраза «в Бразилии нет никого более могущественного, чем я и Бог».