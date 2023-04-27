Ни за что не догадаетесь, какой советский фильм обожает Тарантино: вряд ли его любите

Квентин Тарантино никогда не скрывал имена своих любимых режиссеров. Во многих интервью постановщик признавался, что с раннего детства был заворожен кинематографом и все свободное время проводил в кинотеатрах своего родного Ноксвилла. При этом оказалось, что на большом экране режиссер смотрел не только фильмы своих соотечественников.

Так, в юности он был в восторге от советской картины «Человек-амфибия» Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского, которая была выпущена в начале 60-х. Он неоднократно пересматривал фильм, хотя даже не догадывался, что снят он в Советском Союзе.

«Я не знал, что это русский фильм, и он мне очень нравился», — цитирует слова режиссера «Российская газета ».

Постановщик не скрывает, что «Человек-амфибия» произвел на него неизгладимое впечатление. Он был настолько поражен красочной экранизацией романа Александра Беляева, что мог бы оставить отсылки к ней в одной из будущих работ.