Ни вилл, ни яхт: наследство ведущего «Русского лото» несказанно удивит

Вот что он оставил детям спустя 30 лет работы на износ.

Актера и телеведущего Михаила Борисова большинство россиян знают как ведущего популярной передачи «Русское лото». 26 лет каждое воскресенье его можно было увидеть на экранах всех телевизоров страны.

Кроме того, он был очень известным театральным педагогом, на курсе которого в Щукинском училище прошли обучение такие известные актеры, как Нонна Гришаева, Александр Семчев, Андрей Соколов, Екатерина Гусева и множество других.

В сентябре 2020 года Борисова доставили в больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция», после чего экстренно подключили к аппарату ИВЛ. Исходя из его состояния, врачи ввели телеведущего в медикаментозную кому, но спасти так и не смогли — тем же вечером он скончался.

Как сообщило издание «Комсомольская правда », последние три десятка лет Михаил Борисович работал не покладая рук, однако каких-то богатств за эти годы он так и не накопил. У него не оказалось ни вилл, ни загородных особняков, ни яхт, ни миллионных капиталов. Единственное оставшееся после него имущество — это московская квартира, которую унаследуют дочь Мария и сын Вениамин как наследники первой очереди.