«Ни в коем случае»: участь «Голубых огоньков» на Новый год определена

Ежегодно миллионы россиян смотрят «Голубой огонек» и другие шоу, в которых артисты поздравляют всю страну с Новым годом. Однако в этот раз многие зрители начали беспокоиться, ведь развлекательные шоу уходят из эфира, поэтому пропасть могут и любимые праздничные проекты. Однако, как оказалось, у публики нет повода для беспокойства.

Как рассказал телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров, «Голубой огонек» не постигнет участь других развлекательных программ. Руководители телеканалов не решатся отменить подобные проекты, которые давно стали классикой.

«Ни в коем случае [развлечения убирать из эфира] не будут. Все должно быть актуально», — цитирует слова эксперта портал Blitz+.

Также собеседник издания подчеркнул, что проекты могут ждать небольшие изменения. Например, выпуски в этом году могут быть не такими масштабными и яркими, как в прошлые годы.