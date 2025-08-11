Меню
«Ни в коем случае»: Рэдклифф наотрез отказался сниматься в сериале «Гарри Поттер» — побрезговал даже камео, и вот почему

11 августа 2025 17:09
Актер намекнул, что постановщики тоже не горят желанием.

Дэниэл Рэдклифф настаивает, что никакого камео в новом сериале «Гарри Поттер» от него ждать не стоит. Ни в мантии, ни с шрамом, ни даже на заднем плане в Хогсмиде — ничего. Причина проста: он считает, что история переходит в другие руки, и вмешиваться в процесс смысла нет.

Проектом, который создает Max (бывший HBO Max) в партнерстве с Warner Bros. и самой Дж. К. Роулинг, обещают «верную экранизацию» семи книг, растянутую на семь сезонов. Каждый сезон — одна книга, больше экранного времени, больше второстепенных линий, которые в фильмах либо резали, либо упрощали.

Слухи о том, что студия соберет старую гвардию хотя бы для символической передачи «эстафеты» фанатам, ходили давно. Но Рэдклифф решил поставить жирную точку.

«Мое понимание такое: они хотят начать все с нуля, и, уверен, создатели предпочтут оставить старого Гарри за кадром», — сказал актер.

И добавил:

«Я определенно не ищу этого ни в коем случае. Но желаю им всей удачи в мире и очень рад, что эта эстафета передана. Не думаю, что мне нужно физически ее передавать».

Переводя с актерского на человеческий: он не против перезапуска, но появляться там не будет. И вообще, по его тону чувствуется, что он уже давно распрощался с образом «Мальчика, который выжил».

После финальной части «Даров смерти» Рэдклифф ушел в экспериментальные проекты, от бродвейских пьес и сюрреалистичных комедий до фильмов, где он играет труп или сатану. Возвращаться к школьной форме и метле ради пары минут на экране ему явно неинтересно.

А жаль.

Ранее мы писали: «Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула»)

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая» (2011)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
