Ни в коем случае не надевайте вещи с этим принтом: Васильев отрезвил модниц

Александр Васильев является непререкаемым авторитетом для многих женщин. Историк моды щедро делится с ними советами о том, как при любых обстоятельствах выглядеть великолепно. Особое внимание он уделяет полным дамам. Стилист уверен, что неидеальная фигура не такая уж и большая проблема.

По мнению эксперта, главное — не забывать, какая одежда противопоказана тем, кто не хочет визуально накинуть себе пару лишних кило. Васильев заявил, что есть принт, которого следует опасаться любой моднице.

Вещи в крупную клетку на светлом фоне пользуются невероятной популярностью, но искусствовед поспешил отрезвить модниц. «Этот принт всегда полнит», — вынес неутешительный вердикт Васильев. Также он призвал представительниц прекрасного пола наполнять свой гардероб разнообразными «вертикалями» — не пренебрегать V-образными вырезами или брюками со стрелками.