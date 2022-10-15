Ни в какие ворота: Стриженова взбесила россиян своей выходкой

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова часто делится в соцсетях снимками из путешествий и с роскошных застолий. На одном из последних фото звезда запечатлена с мужем Александром Стриженовым и другом Тимуром Батрутдиновым в сауне, куда знаменитости заглянули перед съемками. Однако фото вызвало возмущение у подписчиков Стриженовой.

Поклонники удивляются, когда Екатерина Стриженова успевает работать, если она все время отдыхает.

«Когда у меня рабочие дни, то я работаю. Так не умею. С утра в сауну, а потом эфиры, театры. Когда по-настоящему работаешь, переживаешь, то так не бывает», «Бедные, так много работать! Вам, я смотрю, и жить-то некогда, одна сплошная работа», – возмущались и иронизировали комментаторы.

Критике подвергли и сам контент Стриженовой в соцсетях: