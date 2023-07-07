Ни в чем себе не отказывает и худеет: диета Бьянки понравится самым ленивым

К фигуре Бьянки в последнее время приковано много внимания. Девушка заметно поправилась и стала чаще носить объемные балахоны, скрывающие лишний вес. Выступление певицы на одном из последних музыкальных фестивалей шокировало поклонников: Бьянка выбрала наряд с оголенной пятой точкой. Ультракороткое черное платье показало публике больше, чем та хотела бы видеть.

Очевидно, артистке не терпелось похвастаться перед зрителями результатами своего похудения. Девушка рассказала, что в последнее время сильно прибавила в весе из-за травмы спины и сбоя в организме. Сейчас она скинула уже 10 килограммов.

Секрет певицы прост: дважды в неделю она делает себе капельницы для очищения организма и постоянно занимается на специальных тренажерах с электростимуляцией. Эти устройства помогают проработать мышцы без тяжелых упражнений.

Комментаторы под публикациями с выступлением Бьянки разделились на два лагеря. Одни восхищались смелым образом любимой певицы, а другие посчитали, что оголяться ей все же рановато.