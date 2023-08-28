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Ни усов, ни седины: в этом завидном женихе не узнаете Джигарханяна

28 августа 2023 07:45
Ни усов, ни седины: в этом завидном женихе не узнаете Джигарханяна

Годы заметно сказались на внешности артиста.

Армен Джигарханян известен не только своими яркими ролями, но и эффектной внешностью. Массовому зрителю он запомнился по густым бровям и эффектным усам, однако так артист выглядел далеко не всегда.

Как оказалось, в самом начале карьеры Джигарханян, детство которого прошло в Ереване, мог похвастаться гладковыбритым лицом и вьющимися волосами. Именно в таком виде он предстает перед зрителями в своей ранней работе «Перед рассветом». В то время артисту было лишь 29 лет, и он только окончил Ереванский художественно-театральный институт.

После этого артист продолжил сниматься в кино и играть на театральной сцене. Но слава к нему пришла лишь спустя четыре года, когда он снялся в фильме «Здравствуй, это я!». А с усами Джигарханян впервые появляется в картине «Треугольник», а после уже не избавляется от растительности на лице.

Ни усов, ни седины: в этом завидном женихе не узнаете Джигарханяна
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Перед восходом солнца» (1961)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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