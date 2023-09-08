Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение

Пиппа Миддлтон не прочь пощеголять в бикини под прицелами камер папарацци. Знаменитость совсем не стесняется своего несовершенного тела, что многих удивляет.

Фотографии младшей сестры принцессы Уэльской вызывают у народа отвращение. К слову, родственница монаршей особы, несмотря на рождение троих детей, конечно, смогла сохранить стройную фигуру. Но на этом поводы для восторга иссякли.

Глядя на пляжные снимки многодетной матери, интернет-пользователи не могут найти талию и грудь. Пиппа выглядит прямой и плоской как доска, а такие пропорции не красят ни одну женщину.

Супруга миллиардера Джеймса Мэтьюза однажды призналась, что держать себя в форме ей помогает плавание. Но хейтеры считают, что худоба не красит сестру Кейт Миддлтон, а только лишает ее женственности.