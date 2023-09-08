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Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение

8 сентября 2023 13:45
Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение

Похожа на мужчину.

Пиппа Миддлтон не прочь пощеголять в бикини под прицелами камер папарацци. Знаменитость совсем не стесняется своего несовершенного тела, что многих удивляет.

Фотографии младшей сестры принцессы Уэльской вызывают у народа отвращение. К слову, родственница монаршей особы, несмотря на рождение троих детей, конечно, смогла сохранить стройную фигуру. Но на этом поводы для восторга иссякли.

Глядя на пляжные снимки многодетной матери, интернет-пользователи не могут найти талию и грудь. Пиппа выглядит прямой и плоской как доска, а такие пропорции не красят ни одну женщину.

Супруга миллиардера Джеймса Мэтьюза однажды призналась, что держать себя в форме ей помогает плавание. Но хейтеры считают, что худоба не красит сестру Кейт Миддлтон, а только лишает ее женственности.

«Как мужчина», «Настолько плоская, ужас», «Ей точно не идет этот купальник», — пишут в Сети.

Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение
Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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