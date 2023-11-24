Ни свежих огурцов, ни колбасы: как на самом деле готовили салат «Оливье» в СССР

Салат «Оливье» давно стал главным символом Нового года. Любимое миллионами блюдо непременно украшает праздничный стол и во многих семьях состоит примерно из одинакового набора продуктов. При этом на самом деле оригинальный рецепт выглядел совершенно иначе.

Так, изобретателем легендарного салата считается французский кулинар Люсьен Оливье. В течение многих лет он жил и работал в Москве, где и представил впервые блюдо. Его состав выглядел совершенно иначе и отличался весьма изысканными ингредиентами.

Но со временем для удешевления салата и быстроты приготовления рецепт изменили. И редкие сорта мяса заменили простой колбасой, а впоследствии обычным отварным мясом. Хозяйки добавляли, например, порубленную курицу. Отказывались они и от свежих огурцов, которые фигурировали в оригинальном рецепте. В итоге от задумки Оливье осталось лишь несколько ингредиентов, а новая версия салата выглядела так: отварные морковь и картофель, зеленый горошек, маринованные огурцы, отварное мясо, зеленый лук и майонез.

И именно в таком виде салат дошел до современной России. В большинстве заведений можно встретить советский вариант «Оливье», а оригинальный рецепт предлагают лишь в самых изысканных заведениях.