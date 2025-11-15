Меню
«Ни света, ни радости, да вообще ничего»: Высоцкая впервые за 12 лет сообщила о состоянии дочери Маши

15 ноября 2025 16:40
Девочка сильно пострадала в страшном ДТП, изменив жизнь семьи на до и после.

В интервью Лауре Джугелии Юлия Высоцкая впервые честно и открыто озвучила обстоятельства аварии 2013 года во Франции, когда 13-летняя Мария, сидевшая на заднем сиденье без ремня, получила тяжёлую черепно-мозговую травму и впала в кому.

Высоцкая подчеркнула, что травма у ее любимой дочери была «сильной» и «тяжёлой», и семья с тех пор ведёт длительную реабилитационную работу.

Как лечат дочку

По словам актрисы, Марией занимаются российские специалисты, подключён медперсонал, выстроена постоянная программа ухода и восстановления. Она отдельно отметила, что регулярно пробуют новые методики, но процесс остаётся сложным и требует длительного времени:

«Мы боремся. У нас идёт жизнь, и мы будем бороться до самого конца».

Почему спустя годы звезда прервала молчание

Высоцкая также сказала, что за 12 лет накопилось много мыслей и переживание, которые она сознательно не выносила в публичное пространство. Но сейчас решила нарушить молчание, потому что понимает: подобная ситуация неуникальна, и семьи, столкнувшиеся с аналогичными последствиями тяжёлых травм, нуждаются не в спекуляциях, а в реальной информации и подтверждении, что долгий путь реабилитации возможен.

«Бывают моменты, когда нет ни мира вокруг, ни света, ни радости, да вообще ничего нет, есть только боль, которая тебя разрывает на миллиарды кусков, и ты превращаешься в ревущее животное, не в смысле плачущее, а орущее». В такие тяжелые дни спасением становится только работа.

При этом она не стала рассуждать о причинах произошедшего и не поддержала попытки искать философские объяснения. Вопросы «за что» и «зачем» она задавать не хочет, хотя Никита Михалков и предлагал задавать их во время молитвы.

Мария, которой сейчас 26 лет, продолжает получать медицинскую помощь и наблюдаться у специалистов. Высоцкая чётко обозначила: процесс восстановления продолжается, семья не прекращает работу, и задача на этом этапе — стабильное сопровождение и поддержка.

Фото: Legion-media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
